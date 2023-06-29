حملات رقابية على الأسواق خلال عيد الأضحى المبارك

كتب محمود عبد الراضي

تحرص وزارة الداخلية على مواصلة حملاتها التموينية لضبط جرائم الغش التجاري والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع لحماية جمهور المستهلكين والتصدي لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع بقصد رفع أسعارها، وذلك خلال أيام العيد.

وتنسق الداخلية مع كافة مديريات الأمن لاستهداف الأسواق وضبط الأسعار وملاحقة السلع الفاسدة ومجهولة المصدر ومنع الاحتكار، مع الاستمرار في مبادرة كلنا واحد لتوفير ملابس العيد بأسعار مخفضة للمواطنين خلال العيد.

وتشمل بنود خطط التأمين، الانتشار الأمني المكثف لتأمين كافة المنشآت الهامة والحيوية بالدولة ، لاسيما خلال فترة العيد والمتابعة والتصدي بمنتهى الحسم لأية محاولات قد تعكر صفو المناخ الآمن الذى تنعم به البلاد، ومواصلة الجهود الأمنية لضبط حركة الأسواق وتكثيف الحملات التموينية لضبط جرائم الغش التجاري والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع وإحكام الرقابة على الأسواق، ورصد حركة تداول السلع.

وجاء بخطط التأمين التواجد الأمني الميداني الفعال على كافة المستويات الإشراقية والقيادية ، لمتابعة سير الأداء الأمني وتنفيذ الخطط الأمنية وتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق السريعة والمحاور وضبط المخالفات، واستمرار تفعيل غرف العمليات للتعامل مع أى طارئ، ومواصلة الجهود فى شتى مجالات العمل الأمنى للحفاظ على ما تحقق من نجاحات.