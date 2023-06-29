جميلات فى البالون.. الأقصر تجذب حسناوات أوروبا للاستمتاع بمغامرة فى السماء (صور)

الأقصر – أحمد مرعى

تتفرد محافظة الأقصر عن المدن السياحية والأثرية حول مصر برحلات البالون الطائر، والتى تعتبر مغامرة سياحية مميزة يعشقها السياح من حول العالم، وتتوافد عليها جميلات أوروبا خلال زيارتهن لمصر، حيث لا يفوت غالبية السياح تلك الفرصة للتحليق على ارتفاع كبير فى سماء البر الغربى ومشاهدة الطبيعة الساحرة والمناظر الخلابة للجبال والمعالم الأثرية من سماء غرب الأقصر.

ويرصد "اليوم السابع" حالة الاستمتاع من جميلات أوروبا والعالم فى رحلات البالون، حيث يعتبر أرض المطار وقت تحليق الرحلات والتواجد داخل باسكت البالون فى السماء بيئة خصبة للجميلات لالتقاط الصور التذكارية لنشرها على صفحاتهم فى وسائل التواصل الاجتماعى، للمساهمة فى الترويج لمصر ورحلات البالون داخلها والتى تجذب سياح العالم أجمع، حيث يقول خالد سليمان أحد مسئولى البالون الطائر بالأقصر، إنه تقدم عدد من الشركات السياحية خدمة البالون الطائر والبالغ عددها 16 شركة وتتراوح مدة الرحلة من 40 دقيقة إلى 60 دقيقة بارتفاع 2000 قدم عن أرض مدينة الأقصر، ويحمل البالون من 12 حتى 34 شخصاً.

وأضاف خالد سليمان لـ"اليوم السابع" إنه تبدأ رحلة البالون الطائر بالتحرك فى سماء الأقصر باتجاه الضفة الغربية من النيل، وتبدأ المشاهد تتغير وتتبدل أسفلك من حقول ومناظر طبيعية على ضفة نهر النيل، ثم الجزر المنتشرة فى مياه النهر الخالد، الذى استمد منه الفراعنة عظمتهم، لتمر بمعبد الملكة حتشبسوت الكامن فى قلب الجبل، مرورا بمعابد الرامسيوم وهابو وأمنحتب الثانى ومقابر وادى الملوك والملكات، مؤكداً على إنه تقدم الشركات دعم كبير للسائحين ووسائل بهجة وفرحة لهم خلال الرحلات، حيث أن الرحلات تساهم فى إضفاء رحلة ساحرة للأفواج السياحية من حول العالم فى السماء والسحاب، وتجعلهم يستمتعون بمشاهدة سحر المعالم الأثرية والمعابد والمقابر الفرعونية من الأعلى بجانب الطبيعة الخلابة للأقصر.



الأقصر تجذب حسناوات أوروبا والعالم للاستمتاع بالبالون الطائر



الأقصر تجذب حسناوات أوروبا والعالم للإستمتاع بمغامرة فى السماء



الجميلات الأجانب على متن رحلة بالون بالأقصر



جانب من استمتاع جميلات العالم فى البالون



جميلات العالم يستمتعون فى البالون الطائر



جميلات أوروبا يجذبهن البالون الطائر



سائحة على متن البالون فى سماء البر الغربى



سيلفي رجال البالون مع جميلات العالم بالأقصر



صور تذكارية للجميلات فى البالون الطائر



صور تذكارية مبهجة للجميلات فى البالون الطائر



صورة تذكارية مع كابتن الرحلة من جميلات العالم