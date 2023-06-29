اليوم السابع
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توزيع 8 آلاف كيس بلاستيك مجانا على رواد الحدائق بالجيزة للحفاظ على نظافتها

الخميس، 29 يونيو 2023 07:00 م
توزيع 8 آلاف كيس بلاستيك مجانا على رواد الحدائق بالجيزة للحفاظ على نظافتها حديقة الحيوان
كتبت - مرام محمد

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قامت محافظة الجيزة من خلال هيئة النظافة بتوزيع 8 آلاف كيس بلاستيك مجانا على رواد الحدائق والمتنزهات لوضع القمامة والمخلفات بها للحفاظ على نظافة الأماكن العامة وتسهيل عملية جمعها، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

 

وشهدت حديقة الحيوان بالجيزة إقبالًا كبيرًا من الزوار للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، حيث امتلأت الحديقة بالأطفال للعب مع الحيوانات وتقديم الطعام لهم بالإضافة إلى الاستمتاع بالألعاب الترفيهية الموجودة بالحديقة، كما افترشت الأسر المسطحات الخضراء.

 

واستعدت الحديقة لاستقبال الزائرين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تبدأ استقبال الجمهور من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 4 عصراً بسعر تذكرة دخول 5 جنيهات للمصريين و20 جنيها لغير المصريين، وتذكرة كاملة للطفل من عمر 5 سنوات.


محافظة الجيزة

الجيزة

حديقة الحيوان

عيد الاضحى

العيد



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