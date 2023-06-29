تواصل احتفالات قصور الثقافة بجنوب سيناء بثورة 30 يونيو وعيد الأضحى

جنوب سيناء - محمد حسين

واصلت قصور الثقافة بجنوب سيناء ، الاحتفالات بذكري ثورة 30 يونيو، وأعلن فرع اقليم القناة وسيناء الثقافي، أنه شهد مسرح مقصد العائلة بمدينة طور سيناء ، تواصل فعاليات إحتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة هشام عطوة، بذكرى ثورة 30 يونيو وعيد الأضحى المبارك .

وقدمت فرقة تلقائيين أطفال طور سيناء، باقة من التابلوهات الفنية المستوحاة من التراث السيناوى منها "يا أهلآ وسهلا - يا أسمرانية " بقيادة الفنان على عبد الفتاح إدارة أمانى عبد الفتاح ، وبحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، برفقة اللواء أحمد الاسكندرانى السكرتير العام للمحافظة، اللواء محمد شعير سكرتير عام مساعد المحافظة، مبروك الغمرينى رئيس مدينة طور سيناء، أحمد فريج مدير عام الثقافة بجنوب سيناء، وكوكبة من القيادات التنفيذية والشعبية والثقافية بالمحافظة.

أعقبها فقرات فنية متنوعة لمجموعة من المواهب الصغيرة بجنوب سيناء منهم الشاعر على حسن، وقام بإلقاء عدد من الأبيات والقصائد الشعرية منها "عيد سعيد " .

ومن مسرح السلام بمدينة شرم الشيخ ، واصلت فرقة بورسعيد للموسيقى العربية تألقها، بقيادة الفنان رجب الشاذلى ، قدمت خلالها باقة من الأغانى الوطنية والدينية ، بدأتها بكوكتيل غنائي جماعي دولا مين _ انا بحبك يابلادي _ احلف بسماها وبترابها، كما غنت جانا الحسيني محمد رسول الله كما غنى محمد مخلص عاش اللى قال وتوالت الأغاني الفردية لكل من آلاء مجدي على مين و محمد الموجى إن كان ع القلب وهنا نعيم أنا قلبي دليلي بجانب المطربين محمود رحيم و مسعد عتمان بمصاحبة الفرقة الموسيقية المكونة من العازفين محمد العباسي و احمد رحيم آلة الأورج وأشرف العرباني ورأفت السقعان آلة الكمان و نبيل الحسيني آلة الناي و احمد الصديق آلة العود و طاقم الإيقاع المكون من ياسر أبو صير و محمد صالح و محمد سالم و منسق الفرقة الفنان طارق مدبولى، تلاها عرض غنائي لفرقة كورال أطفال ثقافة شرم الشيخ وتقديم باقة من الأغانى منها " أما براوه للموهوبة نورهان حسين - جانا العيد للموهوبة روان "، إشراف أميمة إسماعيل مدير القصر .

وقدمت فرقة كورال أطفال بيت ثقافة نويبع ، بمسرح النادى الإجتماعى بمدينة نويبع ، حفلها الفنى للإحتفال بذكرى 30 يونيو وعيد الأضحى ، بعرض باقة من الأغانى الوطنية والتراثية منها " يا ليلة العيد - متخافوش على مصر"، تلاها فقرات للمواهب الصغيرة من أبناء المدينة ومنهم الشاعرة الصغيرة رميساء نائل وإلقاء قصيدة " أنا مصر بلدى" إشراف إسراء سالم مديرة الموقع ، وبحضور جمع من أهالينا بمدينة نويبع.

وقدم بيت ثقافة أبوزنيمة بالخيمة البدوية ، حفل فنى احياه فرقة كورال أطفال ابوزنيمة ، بحضور اللواء محمد الغزاوي رئيس مدينة أبوزنيمة، برفقة جمع من بمدينة أبوزنيمة، قدمت خلاله باقة من الأغانى الوطنية والتراثية والدينية منها " يا حبيبتى يا مصر" إشراف فاطمة جعفر مديرة الموقع .

كما نظم بيت ثقافة دهب، ومكتبة الطفل والشباب برأس سدر، مجموعة من البرامج الثقافية والترفيهية والمسابقات والورش الفنية بمشاركة جمع من أبناء المدينة للإحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو وعيد الأضحى المبارك .