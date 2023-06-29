تعرف على مبيعات الأتوبيسات خلال أبريل 2023

كتبت : أماني سمير

ذكر أحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات في مصر "أميك" أن مبيعات الأتوبيسات قد إنخفضت بنسبة 58.9% فى أبريل 2023 إلى 439 أتوبيس، مقارنةٍ بألف و68 أتوبيس نفس الفترة من العام الماضي 2022.

بينما إنخفضت مبيعات الأتوبيسات بنسبة 54% في أول 4 شهور من العام الجاري 2023 إلى ألفين و652 أتوبيس ، مقارنٍة بـ 5 آلاف و759 أتوبيسا في أول 4 شهور من العام الماضي 2022.

الجدير بالذكر أن آخر تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" كشف أن إجمالي مبيعات قطاع السيارات " الملاكي " خلال يناير وفبراير ومارس من 2023 سجلت نحو 12.330 سيارة مقابل 55.532 سيارة في الفترة ذاتها من العام 2022.

يذكر أن إجمالي مبيعات السيارات الملاكى قد تراجعت خلال يناير 2023 بنسبة قدرت بنحو 79.9% مسجلة بيع حوالي 3,429 سيارة في يناير 2023.

كما سجلت مبيعات الحافلات، خلال يناير2023، وفقًا لتقرير أميك حوالي 1,327 حافلة بنسبة 39% في يناير 2023 ، فيما سجلت مبيعات الشاحنات بيع حوالي 1,140 %شاحنة خلال يناير 2023، بنسبة قدرت بنحو 61.5%.