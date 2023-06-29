تعرف على أهم المعالم الأثرية الدينية فى محافظة بورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

يقدم "اليوم السابع" خدمة لقرائه بعرض أهم المعالم السياحية التى تتميز بها محافظة بورسعيد والتى تأتى كالتالى:

مسجد عبد الرحمن لطفي

وهو من أقدم المساجد فى بورسعيد ويعتبر تجسيدا لتاريخ الطراز الإسلامى العريق، فتم بناؤه، وفقا لطراز إسلامى رفيع المستوى ويمتاز بمكان رائع بالقرب من مدخل قناة السويس وذو إطلالة رائعة على البحر المتوسط.

المسجد العباسي

يعد ثانى أقدم المساجد الأثرية ببورسعيد وتم إنشاؤه فى عهد الخديوى عباس حلمى الثانى، ويقع المسجد فى شارع محمد على، ويرجع تاريخ إنشاؤه إلى عام 1904.

مسجد السلام

وهو واحدا من أهم المعالم السياحية ببورسعيد وتم بناؤه وفقا للطراز الإسلامى الحديث ويقع بالقرب من مدخل القناة والبحر المتوسط.

المجمع الإسلامى مدينة بورفؤاد

ذات إطلالة معمارية تلفت أنظار السفن بقناة السويس قبل نحو 70 عاما وضع الملك فاروق حجر الملك فاروق حجر الأساس للجامع الكبير ببورفؤاد (المجمع الإسلامي) بينما تم افتتاح المسجد رسميا عام 1994.

كنيسة سانت أوجيني

تعتبر من أقدم الكنائس الأثرية ببورسعيد

حيث تم إنشاؤها فى عام 1890 على أنقاض أخشاب الكنيسة القديمة التى كانت مشيدة من 1875.

كنيسة مارى جرجس

وهى واحدة من الكنائس التى بنيت وفقا للطراز القبطى المميز وتقع بشارع محمد على ويرجع تاريخ إنشاؤها إلى عام 1946.

كنيسة الكاتدرائية الرومانية

أنشئت عام 1934 وتضم بداخلها جزء من صليب السيد المسيح.

النصب التذكارى لشهداء بورسعيد

تم إنشاؤه تخليدا لذكرى شهداء بورسعيد خلال معاركها المختلفة ويقع فى وسط ميدان الشهداء، الذى يعتبر أحد أشهر ميادين المدينة والتى يتجمع بها طيور الحمام كل صباح فى مشهد مبدع غير معتاد، كما يتواجد أسفله متحف النصر للفن الحديث.

حديقه فریال:

تقع حديقة فريال التاريخية بحى الشرق ببورسعيد على مساحة 2190 مترا، وتقع فى ش صلاح الدين وابراهيم السيد (حى الشرق) تم الافتتاح فى نوفمبر 2020، وهى عبارة عن مساحات خضراء وزهور ونباتات وأشجار بأشكال جمالية وطاحونة حمراء تكون مركزا لكاميرات المراقبة وكوبرى خشبى وعدد من اللوحات الجدارية التى تحكى مقتطفات من تاريخ بورسعيد بالإضافة إلى مسرح ومسجد على الطراز الأندلسى وأماكن لكبار السن وأعمدة ديكورية.

المجمع الإسلامي ببورسعيد



المسجد العباسي



سانت أوجيني



مسجد السلام