بايدن: نسعى لتحقيق المساواة فى الحصول على فرص التعليم دون تمييز عنصرى

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إن الولايات المتحدة الأمريكية تكون أقوى بالتنوع العرقي وتعزيز تكافؤ الفرص في جميع أنحاء البلاد والعمل على الحد من التمييز العنصري، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضاف جو بايدن خلال مؤتمر صحفي للتعليق على قرار المحكمة العليا بشأن عدم النظر إلى العرق عند التقديم في الجامعات: لا بد من تخطي عقبة العرق في القبول للجامعات لتحقيق التنوع وعدم التمييز ونفتح الأبواب لمزيد من الفرص.

وتابع الرئيس الأمريكى: نسعى لتحقيق المساواة في الحصول على فرص التعليم دون تمييز عنصري ونرحب بالطلاب الأفارقة المتميزين.