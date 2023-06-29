اليوم السابع
Ads
الخميس، 29 يونيو 2023 11:06 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

المحطات النووية: صب خرسانة المفاعل الرابع والأخير بالضبعة نوفمبر المقبل

الخميس، 29 يونيو 2023 10:12 ص
المحطات النووية: صب خرسانة المفاعل الرابع والأخير بالضبعة نوفمبر المقبل الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، أنه من المتوقع أن يتم صب الخرسانة الخاصة بالمفاعل الرابع والأخير بالمحطة النووية بالضبعة خلال شهر نوفمبر المقبل، بالتزامن مع الاحتفال بالعيد الوطني للطاقة النووية، موكدا أن الهيئة بالتعاون مع الجانب الروسي تعمل على قدم وساق للانتهاء من المشروع في موعده المحدد.
 
وأضاف الوكيل في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن الانتهاء من صب الخرسانات الخاصة بالمفاعلات الأربعة خلال عام من صدور إذن البدء فى الإنشاء من جانب هيئة الرقابة النووية والإشعاعية يعتبر دليلا على الثقة العالمية فى الاقتصاد المصري، وقوة الإرادة السياسية، لافتا إلى أن الضبعة تعتبر قلب استراتجية التنمية المستدامة فى مصر، لما ستحققه من تمكين الشباب والمرأة وتحقيق أمن الطاقة والاستقرار الاقتصادي و السياسي.
 
وأوضح الوكيل، أن مصر ممثلة فى هيئة المحطات النووية هى المالك الوحيد والمشغل للمحطة النووية بالضبعة لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات.

المحطات النووية

المفاعل الرابع

الضبعة

مفاعل الضبعة

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

المحطات النووية: الموافقة على اتفاقية الأمان النووى تؤكد الثقة بالالتزام بتطبيق المعايير العالمية

الأربعاء، 21 يونيو 2023 04:42 م

التليفزيون هذا المساء.. تفاصيل إغلاق أكبر محطة نووية في أوروبا بسبب كارثة طبيعية

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 03:00 ص

تفاصيل إغلاق أكبر محطة نووية في أوروبا بسبب كارثة طبيعية.. فيديو

الإثنين، 12 يونيو 2023 08:17 م

كارثة تهدد أوروبا بسبب حرب أوكرانيا.. تحذيرات من عدم السيطرة على المحطات النووية.. خبراء: زابوريجيا أكبر محطة تفقد طاقتها وتتعرض للمرة السابعة للانقطاع الكهربائى.. وتهديدات الضعف الأمني تعرض الملايين للخطر

الثلاثاء، 30 مايو 2023 01:00 ص

رئيس مركز بحوث الأمان النووى تشارك بمؤتمر لوكالة الطاقة الذرية عن تكهين المحطات النووية

الأربعاء، 24 مايو 2023 03:09 م

رئيس المحطات النووية يكشف تفاصيل إطلاق المرحلة الرئيسية لبناء المجموعة الثالثة لمحطة "الضبعة"

الأربعاء، 03 مايو 2023 01:25 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة