المحطات النووية: صب خرسانة المفاعل الرابع والأخير بالضبعة نوفمبر المقبل

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية ، أنه من المتوقع أن يتم صب الخرسانة الخاصة بالمفاعل الرابع والأخير بالمحطة النووية بالضبعة خلال شهر نوفمبر المقبل، بالتزامن مع الاحتفال بالعيد الوطني للطاقة النووية، موكدا أن الهيئة بالتعاون مع الجانب الروسي تعمل على قدم وساق للانتهاء من المشروع في موعده المحدد.

وأضاف الوكيل في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن الانتهاء من صب الخرسانات الخاصة بالمفاعلات الأربعة خلال عام من صدور إذن البدء فى الإنشاء من جانب هيئة الرقابة النووية والإشعاعية يعتبر دليلا على الثقة العالمية فى الاقتصاد المصري، وقوة الإرادة السياسية، لافتا إلى أن الضبعة تعتبر قلب استراتجية التنمية المستدامة فى مصر، لما ستحققه من تمكين الشباب والمرأة وتحقيق أمن الطاقة والاستقرار الاقتصادي و السياسي.

وأوضح الوكيل، أن مصر ممثلة فى هيئة المحطات النووية هى المالك الوحيد والمشغل للمحطة النووية بالضبعة لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات.