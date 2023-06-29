اليوم السابع
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الخميس، 29 يونيو 2023 12:38 م
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الشخصيات الكرتونية تستقبل الأطفال بالحديقة الدولية.. صور

الخميس، 29 يونيو 2023 12:38 م
الشخصيات الكرتونية تستقبل الأطفال بالحديقة الدولية.. صور الحديقة الدولية
كتب سيد الخلفاوى

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شهدت مدينة الألعاب الترفيهية بالحديقة الدولية إقبال كبير من الأطفال للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، حيث تم إعداد برامج ترفيهية لاستقبال الزوار، كما استقبلت الشخصيات الكرتونية الأطفال لإدخال البهجة والسرور على الأطفال بجانب الاستمتاع بالألعاب الترفيهية الموجودة بالحديقة والمسطحات الخضراء.
 
ورصد "اليوم السابع" فرحة الأطفال بالألعاب الترفيهية بالحديقة الدولية فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، بجانب الاستمتاع باللعب وسط المسطحات الخضراء والألعاب.
 
من جانبه، أكد اللواء محمد سلطان رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة أنه تم إيقاف إجازات جميع العاملين خلال أيام العيد، كما تم التأكد من كفاءة وسلامة الألعاب الترفيهية، وتم دعم الحدائق بأفراد الأمن اللازمين للحفاظ على الأمن خلال أيام العيد، والتأكد من تواجد كافة معدات الإسعافات الأولية بكل حديقة لسرعة إسعاف ونجدة أى مصاب.
 
وأكد رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة، أنه يتم توزيع أكياس بلاستيك علي المواطنين لعدم إلقاء المخلفات علي المسطحات الخضراء وطرق وممرات الحدائق للحفاظ على مظهرها الحضارى أمام الرواد.
الشخصيات الكرتونية تستقبل الأطفال بالحديقة الدولية (1)
الشخصيات الكرتونية تستقبل الأطفال بالحديقة الدولية
 

الشخصيات الكرتونية تستقبل الأطفال بالحديقة الدولية (3)
الشخصيات الكرتونية تستقبل الأطفال بالحديقة الدولية
 

الشخصيات الكرتونية تستقبل الأطفال بالحديقة الدولية (5)
الشخصيات الكرتونية تستقبل الأطفال بالحديقة الدولية
 

الشخصيات الكرتونية تستقبل الأطفال بالحديقة الدولية (7)
الشخصيات الكرتونية تستقبل الأطفال بالحديقة الدولية
 

الشخصيات الكرتونية تستقبل الأطفال بالحديقة الدولية (8)
الشخصيات الكرتونية تستقبل الأطفال بالحديقة الدولية
 

الشخصيات الكرتونية تستقبل الأطفال بالحديقة الدولية (9)
الشخصيات الكرتونية تستقبل الأطفال بالحديقة الدولية
 

الشخصيات الكرتونية تستقبل الأطفال بالحديقة الدولية (10)
الشخصيات الكرتونية تستقبل الأطفال بالحديقة الدولية
 

الشخصيات الكرتونية تستقبل الأطفال بالحديقة الدولية (11)
الشخصيات الكرتونية تستقبل الأطفال بالحديقة الدولية
 
 
 

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