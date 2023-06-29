"السياحة والمصايف" تضع 6 محاذير للسباحة الأمنة للزائرين فى عيد الأضحى

الإسكندرية جاكلين منير

تعد شواطئ الإسكندرية، من أكثر شواطئ مصر التى تشهد إقبالا كبيرا فى الأعياد والإجازات خاصة فى عيد الأضحى المبارك، نظرا لتزامنه مع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، وتستقبل شواطئ الإسكندرية الآلاف فى كل عام فى العيد لقضاء أجازة سعيدة بالمدينة الساحلية.

ويوجد بالإسكندرية نحو 64 شاطئا جاهزة لاستقبال المصطافين خلال إجازة العيد، تبدأ من الشواطئ المجانية، وتندرج إلى العامة ثم المميزة وأخيرا السياحية.

ولقضاء إجازة سعيدة على شواطئ الإسكندرية، نستعرض فى السطور التالية التعليمات والإرشادات التى وضعتها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، لإتباع تعليمات منظومة الإنقاذ حفاظا على الأرواح، حيث حذرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، من مخالفة تعليمات منظومة الإنقاذ المتواجدة على الشاطئ، وهى:

- ضرورة اتباع تعليمات المنقذ المتواجد فى برج المراقبة والذى يقوم بتوجيه الرواد للسباحة فى الأماكن الأمنة

- عدم تخطى الحبال العائمة بعمق البحر

- عدم نزول البحر فى غير مواعيد تواجد منظومة الإنقاذ والتى تتواجد على الشواطئ من 7 إلى 7 مساء.

- عدم نزول البحر للأطفال أقل من 10 سنوات بدون مرافق

- ضرورة ارتداء "الايف جاكيت" عند ركوب البدلات والألعاب المائية داخل البحر

- عدم السباحة فى البحر عند رفع الراية الحمراء التى تحذر من خطورة البحر فى بعض الأوقات بسبب ارتفاع الأمواج والتيارات البحرية.