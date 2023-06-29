التشيك تحظر مشاركة الرياضيين الروس في المسابقات المقامة على أراضيها

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وافقت الحكومة التشيكية على اقتراح بشأن حظر مشاركة الرياضيين والفرق الرياضية الروسية في المسابقات الرياضية المقامة على الأراضي التشيكية.

وذكر راديو براغ الدولي اليوم الخميس أنه تم أيضا فرض حظر مماثل على الرياضيين التشيكيين المشاركين في المسابقات المقامة في روسيا.

وكان الاقتراح قُدم من قبل الاتحادات الرياضية التشيكية كرد فعل على العملية العسكرية الروسية المستمر في أوكرانيا، وبدعم من الوكالة الوطنية للرياضة ووزير التعليم التشيكي ميكولاش بيك.

يشار إلى أنه تم منع الرياضيين الروس والبيلاروس من المشاركة في معظم المسابقات الدولية منذ الربيع الماضي، وتعارض اللجنة الأولمبية التشيكية مشاركة روسيا وبيلاروسيا في الألعاب الأولمبية في باريس العام المقبل.