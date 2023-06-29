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التحالف الوطنى للعمل الأهلى ينظم احتفالية لتوزيع اللحوم بالدقهلية.. فيديو

الخميس، 29 يونيو 2023 04:20 م
التحالف الوطنى للعمل الأهلى ينظم احتفالية لتوزيع اللحوم بالدقهلية.. فيديو جانب من الاحتفالية
كتب ـ هشام عبد الجليل

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نظمت جمعية الاورمان، إحدى كيانات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، احتفالية لذبح الأضاحى بمحافظة الدقهلية، وتوزيع أكثر من 250 كيلو لحم على الأسر الأشد احتياجا بقرى ومركز أجا بمحافظة الدقهلية، بمشاركة أكثر من 50 متطوع.

 
ونشرت الصفحة الرسمية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" حول الاحتفالية، موضحة أنه سيتم ذبح حوالى 45 رأس ماشية خلال أيام العيد، وسيتم توزيع اللحم على الأسر البسيطة، ويتم دراسة الحالات لوصول الدعم لمستحقيه.
 
 
وحضر الاحتفالية بعض المتبرعين بالصكوك الذين شهدوا عملية الذبح والتقطيع والتغليف، وسيتم توزيع 10 آلاف كيلو لحم خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وذلك لإدخال البهجة والسرور للأسر البسيطة.
 
والجدير بالذكر أن الجمعية وضعت خط عمل متكاملة تستهدف من خلالها توزيع  1.350 مليون كيلو لحم على مستوى الجمهورية ليسعد الجميع بعيد الأضحى المبارك.
 
 

التحالف الوطنى

جمعية الاورمان

عيد الأضحى

صكوك الأضاحى



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