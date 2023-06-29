البنتاجون: نسعى لزيادة الدعم المقدم لأوكرانيا

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، إنها تسعى لزيادة الدعم المقدم لأوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الخميس، أن القوات الروسية تركز جهودها الرئيسية على اتجاهات ليمان وباخموت ومارينكا، حيث وقع هناك أكثر من 40 اشتباكا.

ونقلت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية عن الهيئة قولها "خلال اليوم الماضي، شنت القوات الجوية الأوكرانية 11 غارة على مواقع ارتكاز القوات الروسية، منهم خمس غارات استهدفت أنظمة الدفاع الجوي وغارة استهدفت مركز قيادة، وتم تدمير مقاتلة روسية من طراز سو-25 وثلاث مسيرات استطلاع".

واستهدفت قوات المدفعية والصاروخية الأوكرانية مستودعا للذخيرة و11 وحدة مدفعية وثلاثة أنظمة صواريخ مضاد للطائرات ومحطتين للحرب الإلكترونية.