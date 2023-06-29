إقبال كثيف من المواطنين والأطفال بمراكز شباب القليوبية للاحتفال بعيد الأضحى المبارك

القليوبية إبراهيم سالم

شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، مساء اليوم الخميس 29 يونيو، ثانى أيام عيد الاضحى المبارك، احتفالات مركز شباب الرملة ببنها بمبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب، والتى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، رافقه كلا من الدكتور وليد فرماوى وكيل المديرية للشباب، الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة، عامر حمدى مدير إدارة الشباب، أحمد يحي مدير إدارة شباب بنها ومحمود شعبان معاون المدير العام ومدير المركز الإعلامي بحضور صفوت قايتباى رئيس مجلس إدارة المركز.

شهدت الاحتفالات حضور كثيف من النشئ والشباب أعضاء المركز وأسر وأهالي وسكان المنطقة، وتضمنت فقرات فنية وعرائس وماسكات، وقدم فريق مراكز الفنون التابع لمديرية الشباب والرياضة فقرات فنون شعبية احتفالا بعيد الاضحى المبارك، بالإضافة للاستفادة من الإمكانات المتاحة بالمركز من ملاعب، صالات بلياردو، تنس طاولة، ألعاب إلكترونية وملاهى وحدائق الأطفال بالمركز بالإضافة لعروض التنورة وتوزيع جوائز وهدايا على المشاركين.

وأكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بتكثيف الأنشطة والبرامج خلال إجازة العيد استمرارا لتنفيذ مبادرة "العيد أحلى" بمراكز الشباب والتى لاقت نجاحا كبيرا منذ إطلاقها نظرا لما حققته من استيعاب لشريحة كبيرة من المواطنين بكافة فئاتهم العمرية للاحتفال بالعيد داخل مراكز الشباب، وتأكيدا للدور المجتمعى الذى تحققه مراكز الشباب لكونها مراكز خدمة مجتمعية.

جدير بالذكر أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، قد وجه مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات برفع درجة الاستعداد القصوى داخل مراكز الشباب وإتمام التجهيزات اللازمة بداية من استقبال المصلين لأداء صلاة العيد وتنفيذ فاعليات المبادرة على مدار أيام العيد وتكثيف التغطية الإعلامية للحدث من جانب وحدة المنسقين الإعلاميين بوزارة الشباب والرياضة والمراكز الإعلامية بالمديريات.

كما حرصت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، على تشكيل غرفة عمليات موسعة لتشمل كل الإدارات الفرعية وكافة قطاعات المحافظة لمتابعة الفاعليات والأنشطة داخل مراكز الشباب خلال إجازة العيد.