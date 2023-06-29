إصابة 6 مواطنين فى مشاجرة بين عائلتين على قطعة أرض جنوب الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أصيب 6 مواطنين فى مشاجرة بين عائلتين على قطعة أرض زراعية في قرية القضا التابعة لمجلس قروى الشغب، وتم نقلهم لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة إسنا، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة العمليات بمجلس مدينة إسنا، إخطاراً من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بالشوم والحجارة، بين عائلتين على قطعة أرض زراعية في قرية القضا التابعة لمجلس قروى الشغب، مما أسفر عن إصابة كل من "عرفة أحمد سعيد" 44 سنة، و"محمد أحمد سعيد" 50 سنة، و"سيد أحمد سعيد" 48 سنة، و"عبده عبد الكريم رضوان" 49 سنة، و"هناء شفيق أحمد" 36 سنة، و"محمود أحمد" 35 سنة، مصابين بكدمات وسحجات وجروح، وتم نقلهم لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة إسنا، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت قد شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، إصابة 9 مواطنين في انفجار أسطوانة أنبوبة بوتاجاز داخل منزل مواطن في قرية ترعة ناصر، وتم نقلهم لمستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، والبداية كانت بتلقى غرفة النجدة بمجلس مدينة إسنا، إخطارا من الأهالى يفيد بانفجار أنبوبة بوتاجاز في منزل "محمد عبدالصبور عبد الدايم" بقرية ترعة ناصر التابع لمجلس قروي كومير، مما أسفر عن إصابة 9 أفراد، وهم كل من "عمر صلاح ابو الوفا 13 سنة - زينب عبدالرازق متولي 45 سنة - صلاح ابو الوفا 17 سنة - صلاح أبو الوفا أبو دوح 53 سنة - محمود عبدالفتاح فهمي 30سنة - حجاج عبد المتعال الضوي 40 سنة - أحمد عبدالعليم مصطفى 25 سنة - محمد ناصر عبدالسلام 25 سنة - حسين عرفه منصور 40 سنة"، مصابين بحرائق درجة أولى وثانية جروح في الوجه والصدر والبطن والذراع الأيمن والأيسر، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، حيث أسفر الحريق عن التهام محتويات حجرة الجلوس والمطبخ، وانتقلت فور اندلاع الحريق لموقع الحادث 5 سيارات إسعاف و3 سيارات مطافي، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.