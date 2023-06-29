إصابة 4 أشخاص في حادثتين بمحافظة بورسعيد

أصيب 4 أشخاص، مساء اليوم الخميس، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، في حادثتين مختلفتين.

استقبل مستشفى الزهور، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، 3 مصابين نتيجة حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة ملاكى أمام المدينة الرياضية.

وجاءت بيانات إصابات الحالات : محمد عاطف محمد الشامى - 21 سنه، مصاب بجرح قطعى بالذراع الأيسر، يوسف محمد السيد 19 سنه، مصاب بجروح وكدمات بالجسم، إبراهيم السيد إبراهيم 19 سنه، مصاب بكدمات متفرقة في الجسم.

وفي سياق آخر، استقبلت مستشفى السلام بورسعيد، وائل أحمد محمد عياد - 43 سنه، بادعاء إعتداء من آخرين أمام مسجد ابن تيمية بمنطقة السيد متولى، مصاب بجروح متفرقة بالجسم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين، وتحرير محضر بالواقعتين.