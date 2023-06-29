إصابة 108 رجال وسيدات بجروح قطعية أثناء ذبح الأضاحى بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

قال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن مستشفيات المديرية استقبلت 108 مواطنًا، بينهم سيدات، مصابين جميعهم بجروح قطعية في اليدين وأنحاء متفرقة بالجسد؛ وذلك أثناء قيامهم بذبح الأضاحي في عدة قرى بالمحافظة، وذلك خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الإصابات تنوعت ما بين جروح قطعية وخدوش بأنحاء متفرقة بالجسد، بالإضافة إلى إصابة أحد الحالات بانفجار في العين، وذلك أثناء قيامهم بذبح الأضاحي.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلى تقديم الإسعافات اللازمة لجميع المصابين والتصريح بخروجهم.