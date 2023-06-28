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124.4 مليار دولار حجم الانتاج الصناعى فى مصر بالمرتبة الثالثة عربياً

الأربعاء، 28 يونيو 2023 01:00 ص
124.4 مليار دولار حجم الانتاج الصناعى فى مصر بالمرتبة الثالثة عربياً مصانع ـ أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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كشف تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، أن مصر تحتل المرتبة الثالثة عربيًّا والمرتبة الـ 30 عالميًّا في حجم الناتج الصناعي بقيمة 124.4 مليار دولار، يليها كل من العراق وقطر والجزائر، وذلك وفقا لإحصائيات عام 2021.

أمّا عن الناتج الصناعي في الدول العربية عام 2021؛ فقد تصدرت السعودية المركز الأول في قائمة الدول العربية، والمرتبة 13 عالميًّا من حيث الإنتاج الصناعي بقيمة 379.4 مليار دولار، تليها دولة الإمارات الثانية عربيًّا والـ 17 عالميًّا بقيمة إنتاج صناعي بلغت 197.1 مليار دولار

وفقًا لأحدث بيانات للبنك الدولي، فقد سجل الناتج الصناعي العالمي ارتفاعًا بنحو 19.3% عام 2021، ليبلغ حوالي 26.6 تريليون دولار، وبما يمثل نحو 28% من الناتج الإجمالي العالمي مقارنة بمستويات الناتج الصناعي العالمي والبالغة نحو 22.3 تريليون دولار المُسجَلة عام 2020، والذي انخفضت فيه مستويات الناتج الصناعي نتيجة التداعيات الناجمة عن جائحة "كورونا"، وبمساهمة للدول ذات الدخل المرتفع في الناتج الصناعي قدرت بنحو 51.5% في عام 2021 بما يوازي نحو 13.7 تريليون دولار، وذلك.


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الصناعة



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