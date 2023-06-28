وول ستريت جورنال: إيلون ماسك "مكتئب" ويتناول دواءً يصفه أطباء بيطريون

كتبت: نهال أبو السعود

قالت وول ستريت جورنال، إن الملياردير الأميركي ايلون ماسك مالك منصة تويتر يعاني من الاكتئاب، ويتناول جرعات صغيرة من الكيتامين لعلاج الاكتئاب، ويتناول أحياناً جرعات اكبر من عقار معروف باسم Special K عندما يحضر الحفلات.

وأشارت الصحيفة إلى أن استخدام ماسك المزعوم للكيتامين وهو مهدئ له خصائص مهلوسة وعادة ما يصفه الأطباء البيطريون، جزءاً من توجه متزايد من قبل المديرين التنفيذيين في شركات التكنولوجيا الذين يستخدمون المخدر لفوائده المزعومة في تعزيز أداء الأعمال والإبداع

ووفقاً للصحيفة، أخبر ماسك أشخاصاً أنه يتناول جرعات صغيرة من الكيتامين للاكتئاب، كما أنه يأخذ جرعات كاملة من Special K في الحفلات، وفقاً لأشخاص شهدوا تعاطيه للمخدرات وآخرين لديهم معرفة مباشرة بـه.

لكن بعد انتشار القصة انتقل ماسك إلى منصته على وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لفوائد الكيتامين، التي اكتسبت شعبية كعلاج بديل للاكتئاب، كتب ماسك على موقع تويتر تغريدة غريبة عن الموضوع قال فيها: "يتم تشخيص الاكتئاب بشكل مفرط في الولايات المتحدة، ولكن بالنسبة لبعض الناس، فإنه يمثل بالفعل مشكلة كيمياء الدماغ".

وأضاف "لكن تحول الناس إلى زومبي بسبب مضادات الاكتئاب يحدث كثيراً، ومما رأيته من أصدقائي أخذ الكيتامين بشكل دوري هو خيار أفضل".

ووفقا للوول ستريت، ايلون ماسك ليس الملياردير الأميركي الوحيد الذي يستخدم الأدوية المهلوسة، حيث يستخدمها ايضا صديقه المقرب والمؤسس المشارك لشركة جوجل، سيرجي برين.

يذكر أن الكيتامين ينتمي إلى مجموعة من العلاجات تسمى المخدرات العامة، حيث يستخدم في التخدير (البنج) العام للمرضى قبل و أثناء العمليات الجراحية أو في بعض الإجراءات الطبية المؤلمة حيث يؤثر العلاج بشكل مباشر على الجهاز العصبي المركزي فيفصل المريض عن العالم المحيط به، ويجب إعطاء العلاج تحت إشراف طبيب مختص بالتخدير.