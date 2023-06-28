محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يوزعان الورود على المواطنين.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، يرافقه الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، جولة على كورنيش النيل بمدينة بنها لتقديم التهنئة لأبناء المحافظة، وقام بتوزيع الورود على الأطفال والمصلين تعبيرا عن فرحة العيد فى جو تسوده المحبة والألفة، كما أعرب المواطنين عن سعادتهم لتواجد المحافظ بينهم وحرصه على التقاط الصور التذكارية للتهنئة بالعيد.

وجدير بالذكر أن مديرية أمن القليوبية كثفت من تواجد رجال الشرطة بمحيط المساجد والساحات والشوارع المؤدية لها، كما تواجدت عدد من الدوريات والكمائن الثابتة والمتحركة، في ظل انتشار رجال المرور بكافة الأحياء لتنظيم حركة السيارات ومنع التكدس المرورى.

وأدى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية صلاة عيد الأضحى المُبارك وسط جمع كبير من مواطنى القليوبية وزائريها، بحضور الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها، واللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، والدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام للمحافظة، ومحمد مرعي رئيس مركز ومدينة بنها، وفضيلة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، والشيخ عبد الموجود الدسوقي مدير المنطقة الازهرية بالقليوبية والدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والمهندس علي عوده وكيل وزارة الإسكان بالقليوبية، والمهندس أحمد نزيه رئيس الادارة المركزية لري القليوبية، وعيد عبد الله وكيل وزارة التموين بالقليوبية، وعدداً من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

وقدم محافظ القليوبية التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى ولجميع أهالي وأبناء المحافظة، معرباً عن سعادته بالتراحم والمودة بين المواطنين، داعيا المولى عزوجل أن يعيد هذه الأيام على أمتنا الإسلامية ومصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.

حيث ألقى إمام مسجد ناصر ببنها خطبة العيد عن فضل أيام العيد ووقفة عرفات ودعي الحاضرون إلى التسامح ونشر قيم المحبة وطاعة الوالدين مثلما فعل اسماعيل عليه السلام مع أبيه إبراهيم .. وكذا التزاور وصلة الرحم يجب ألا تقتصر فقط علي ايام العيد وانما علي مدار العام والحرص على إدخال البهجة والسرور على الناس جميعا وخاصة الفقراء واليتامى والمساكين وذوى الحاجة.