مجسمات الأهرامات ومعبد أبوسمبل ورمسيس تجذب السياح بين جبال شرم الشيخ.. صور

شرم الشيخ - محمد حسين

أصبحت مجسمات الأهرامات وأبو الهول ومعبد أبو سمبل وتمثال الملك رمسيس واجهة جديدة للسياحة بين جبال شرم الشيخ، حيث نجحت فكرة جعل هذا الموقع مكان جذب لرحلات السفاري بين الجبال، وتتم مفاجأة السائحين بوجود المجسمات الأثرية الجميلة أمامهم.

تم تصميم الموقع في عام 2007 كجزء من مواقع تصوير فيلم "خليج نعمة"، وتم إعادة استخدامه ليصبح من أهم الوجهات السياحية في المنطقة. يتألف الموقع من متسع محاط بأسوار يتم الدخول إليها عبر بوابة ملكية فرعونية، ويتم المرور خلال سرداب طويل تحت الأرض يزينه نقوش فرعونية، حتى يتم الوصول إلى ساحة تحيط بها الصخور. يتواجد في واجهة الساحة مجسم أبو الهول وراؤه المجسمات الأهرامات ومعبد أبو سمبل وتمثال الملك رمسيس.

قال إسلام عمر، من القائمين على استقبال الزوار بالمكان، إنه يعتبر الموقع محطة مهمة للسائحين الزائرين لشرم الشيخ خلال رحلات السفاري، حيث يجذب لمشاهدته السائحين من مختلف دول العالم، خصوصًا الروس والإيطاليين. كما يتمتع الموقع بعروض صوت وضوء مذهلة.

وأضاف أنه يتم تحفيز السائحين بالموقع بطريقة ممتعة، حيث تتم مفاجأتهم بعبورهم سردابًا تحت الأرض بين الجبال للوصول إلى ساحة أثرية يتقدمها مجسم أبو الهول، وتم نحت المجسمات من الحجر بأحجام كبيرة لتضفي على المكان هيبة وجمالًا.

وأشار إلى أنه تنتهى الرحلة بالمرور عبر ممرات وبوابات تصل بهم للخروج من الموقع بطريقة مختلفة عن الطريق الذي دخلوا منه. ويستمتع السائحون بلحظة غروب الشمس من على قمم الصخور المحيطة بالموقع.

وأوضح أنه باختصار موقع مجسمات الأهرامات ومعبد أبو سمبل وتمثال الملك رمسيس يشكل واجهة جديدة للسياحة بين جبال شرم الشيخ، حيث يتمتع السائحون بتجربة ممتعة تشمل عبور سرداب تحت الأرض ورؤية المجسمات الأثرية الجميلة وعروض الصوت والضوء المذهلة.

يذكر أن برامج رحلات السفارى الجبلية التى تنظم لزوار مدينة شرم الشيخ كل رحلة بحسب ما يطلبه السائح، وكل برنامج يحتوى على فقرات ترفيهية ومشاهدة بينها الاستمتاع بصوت صدى الجبال والتزحلق على الرمال وركوب الجمال والخيل .

وخلال كل رحلة يحرص السائحون على التقاط صور تذكارية تجمعهم بالجبال والادلاء البدو ابناء المنطقة، ويقومون بنقلها ونشرها على صفحات التواصل الخاصة بهم توثيقا لكل رحلة ودعما للسياحة على أرض مصر، وتأكيدا للأمن والأمان الذى عاشوه أثناء رحلاتهم .

ورحلات سفارى شرم الشيخ أصبحت إلى جانب السائحين الأجانب تستقطب أعدادا من العرب والمصريين المترددين على مدينة شرم الشيخ .

وبحسب المنظمين لهذه الرحلات التى تجذب إليها إلى جانب السائحين القادمين من الخارج سائحين عرب وأعداد كبيرة من المصريين من كل المحافظات، وتتراوح أسعارها للسائح الأجنبي من 10 إلى 15 دولارا لكل فرد، ومن 140 إلى 200 جنيه للمصريين .



اثار-اسوان-نماذج



الاهرام-وابوالهول-فى-حضن-الجبال



الجميع-يستمتع-بالمكان



السائحون-فى-المكان



المعابد-الفرعونية-مجسمة



المكان-وسط-الجبال



زيارة--المكان



زيارت-مجسمات-الاهرام



سائحون-يستعدون-لدخول-المكان



سائحون-يستمتعون-بالغروب-حول-المكان



سفوح--مجسمات-الاهرام



مجسمات-اثار



مشاهدة-وتسلق



من-المكان



من-نماذج-ابوسميل



موقع-الاثار