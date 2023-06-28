اليوم السابع
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لافروف: الاتصالات مع واشنطن مستمرة عبر مستشار الأمن القومي

الأربعاء، 28 يونيو 2023 08:20 م
لافروف: الاتصالات مع واشنطن مستمرة عبر مستشار الأمن القومي وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
أ ش أ

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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الأربعاء، أن واشنطن تخاطب موسكو من خلال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، لافتا إلى أن الاتصالات جارية بشأن عمل السفارات.


وقال لافروف - وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن المخاطبات والاتصالات حول عمل السفارات مستمر، لكن لم ننجح كثيرا في إزالة الأنقاض التي بدأ الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما بإغلاقه الباب وطرد العشرات من الدبلوماسيين الروس، إضافة إلى أخذ 5 ممتلكات.


وأوضح وزير الخارجية الروسي أنه لن يرفض الاتصال بزملائه من الدول الغربية، مؤكدا استعداد روسيا للاتصالات.


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سيرجي لافروف

أمريكا

أمريكا وروسيا

جيك سوليفان

العلاقات الأمريكية الروسية



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