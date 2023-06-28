قرية طنبول بالدقهلية تتبادل التهانى بعيد الأضحى بالعيش والملح.. صور

استمرت قرية طنبول التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، فى طقوسها المميزة خلال الاحتفال بالأعياد، حيث يشكل أبناء وأهالى القرية لوحة فنية رائعة، ومظهرا جميلا من مظاهر احتفالات عيد الأضحى لكنه ليس اعتياديًا، ويعد من أغرب العادات والتقاليد، حيث يخرج أهالى القرية بعد الانتهاء من صلاة العيد مباشرة بالخبز والملح ويتبادل الأهالى التهنئة وعلى امتداد بداية القرية يتواجد الأهالى فى صف يقارب الـ2 كيلو متر أو أكثر وتخرج القرية بأكملها، وتحمل الخبز والملح فى اليد وتتقاسم الخبز فيما بينهم فى رسالة لجمع الشمل والمحبة بين الأهالى خاصة فى المناسبات والأفراح.

ويقوم كل مسجد من مساجد القرية بالتوجه إلى المسجد الآخر لتبادل التهاني، حتى يقوم كل أفراد القرية بتهنئة بعضهم، ويعد هذا اليوم لنبذ كل الخلافات بين الأهالي وبعضها، حيث يتقابل فيه الجميع ويتقاسموا مع بعضهم اكل الخبز و الملح، ويتم تقديم بعض المشروبات الساخنة أثناء ذلك.

وقد أشار أهالى القرية إلى أن هذه العادة متوارثة منذ 150 عاما تقريبا، ولابد من إقامته كل عام والالتزام به، وأضافوا أنه قد بدأت واستمرت لمدة طويلة بتقديم الخبز واللحمة، لكن بعد سنوات عديدة تغيرت إلى العيش والملح.