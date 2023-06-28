ضبط 20 كيلو حشيش بحوزة متهمين فى السلام والمطرية أول أيام العيد

كتب محمود عبد الراضي - أحمد حسني

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط "شخصين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان"، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المرج مستقلان مركبة "توك توك" "ملك وقيادة أحدهما"، وبحوزتهما "كمية لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام –مبلغ مالى – هاتف محمول".

كما تم ضبط "أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم المطرية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزته "كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام – مبلغ مالى - هاتف محمول".

بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم.