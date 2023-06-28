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ضبط 20 كيلو حشيش بحوزة متهمين فى السلام والمطرية أول أيام العيد

الأربعاء، 28 يونيو 2023 12:31 م
ضبط 20 كيلو حشيش بحوزة متهمين فى السلام والمطرية أول أيام العيد حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - أحمد حسني

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط "شخصين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان"، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المرج مستقلان مركبة "توك توك" "ملك وقيادة أحدهما"، وبحوزتهما "كمية لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام –مبلغ مالى – هاتف محمول".
 
 
كما تم ضبط "أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم المطرية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزته "كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام – مبلغ مالى - هاتف محمول".
 
بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم. 
 
 
 

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