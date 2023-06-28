شاهد تكبيرات عيد الأضحى بمحافظة المنوفية

رصدت عدسة كاميرا اليوم السابع تكبيرات عيد الأضحى بإحدى الساحات المجهزة لصلاة عيد الأضحى. وأكد الدكتور زكريا الخطيب، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، أنه وفقاً لتوجيهات وزارة الأوقاف فقد تم الانتهاء من تجهيز 442 ساحة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بها أماكن مخصصة للسيدات والأطفال، فضلا عن المساجد الكبرى لأداء شعائر صلاة العيد.

وأشار إلى أن تلك الساحات تنوعت ما بين 26 ساحة بمركز السادات، و14 ساحة بمدينة سرس الليان، 32 ساحة بمركز منوف، 40 ساحة بمركز تلا، 53 ساحة أخرى بمركز شبين الكوم، 21 ساحة بمركز بركة السبع، فيما تم تجهيز 32 ساحة بمركز الشهداء، 47 ساحة بمركز قويسنا، 73 ساحة بالباجور 95 بمركز أشمون.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف أن الهدف من فتح الساحات يأتى فى إطار حرص الدولة على إدخال البهجة والسرور والفرح على جموع المواطنين فى عيد الأضحى، ولإتاحة متسع لجموع المواطنين لأداء شعائرهم براحة وطمأنينة، لافتاً إلى أنه تم التنبيه على الإدارات بالالتزام بكل دقة بكافة قرارات وتعليمات الوزارة بشأن نظام العمل بالمساجد وإقامة الشعائر بها، مع قيام المديرية بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة الإعداد لصلاة العيد واتخاذ اللازم فى هذا الشأن.