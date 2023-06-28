سول تفرض عقوبات على روسي من أصل كورى متورط في أنشطة تمويل غير مشروعة

أ.ش.أ

فرضت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، عقوبات مستقلة على شخص روسي من أصل كوري جنوبي يدعى تشوي تشون- جون، متورط في تمويل غير قانوني لبرامج أسلحة الدمار الشامل لكوريا الشمالية.

وذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية -في بيان- أن تشوي تشون- جون هو من بين ما مجموعه 4 كيانات- شخصان ومنظمتان- تمت إضافتها حديثا إلى قائمة العقوبات لكوريا الجنوبية، ضد برامج تطوير الأسلحة النووية والصواريخ لكوريا الشمالية.

وأسس تشوي، وهو مواطن كوري جنوبي سابقا، شركة وهمية كورية شمالية، في منغوليا لغرض التهرب من العقوبات الدولية مع تأمين التمويل لبرامج الأسلحة لكوريا الشمالية.

كما أنه متهم بدعم تمويل بيونج يانج غير القانوني من خلال تأسيس شركة تجارية مقرها روسيا، من خلال شراكة استثمارية مشتركة مع سو ميونج، رئيس فرع بنك التجارة الخارجية الكوري الشمالي في فلاديفوستوك.

تضم الكيانات الثلاثة الأخرى التي أُضيفت حديثا إلى قائمة العقوبات سو ميونج، وهانني أولان، وإبسيلون.

يمثل هذا الإعلان تاسع عقوبة مستقلة تتخذها كوريا الجنوبية ضد جارتها الشمالية منذ انطلاق إدارة الرئيس يون سوك-يول في مايو من العام الماضي، والمرة الأولى التي تضيف فيها كوريا الجنوبية فردا دوليا من أصل كوري إلى القائمة السوداء.