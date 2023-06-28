اليوم السابع
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ساحات العيد تتزين بالبالونات لاستقبال المصلين ببنى سويف

الأربعاء، 28 يونيو 2023 02:29 ص
ساحات العيد تتزين بالبالونات لاستقبال المصلين ببنى سويف جانب من التجهيزات
بنى سويف هانى فتحى

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تزينت ساحات صلاة عيد الأضحى المبارك بمحافظة بنى سويف لاستقبال  المصلين صباح اليوم لأداء صلاة العيد .
 
وانتهت كافة الساحات المخصصة لإقامة صلاة عيد الاضحى المبارك، بمحافظة بنى سويف، من استعداداتها لاستقبال المصلين الذى سيؤدون صلاة العيد صباح اليوم.
 
وفى مركز شباب تزمنت الشرقية بمحافظة بنى سويف أنهى القائمين على المركز والسباب المتطوع من تجهيز ساحات العيد بحيث تم تخصيص ساحات للصلاة للرجال وأخرى للسيدات 
 
وانتهت  مديرية الأقاف بمحافظة بنى سويف استعداداها لصلاة عيد الأضحى المبارك من خلال تشكيل غرفة عمليات بالمديرية، وغرف فرعية داخل كل إدارة، للتواصل مع الغرفة الرئيسية بالديوان العام على مدار الساعة لمتابعة أعمال النظافة، والوقوف على مجريات الأمور خلال صلاة العيد، والتأكيد على أئمة المساجد بالالتزام بكافة التعليمات الوزارية فيما يتعلق بالأماكن المخصصة لأداء شعائر صلاة العيد بالساحات التى تم تخصيصها، وعددها 137ساحة على مستوى المحافظة، بواقع (7ساحات لبندر بنى سويف، 21 ساحة بمركز بنى سويف، 22 ساحة بمركز اهناسيا، و13 ساحة بمركز الواسطى، و24 ساحة بمركز ببا، و20 ساحة بمركز الفشن، و15 ساحة بمركز سمسطا، ومثلها 15 ساحة بمركز ناصر )وتجهيز أكثر من 270 من الخطباء والأئمة بواقع 2 خطيب لكل ساحة (أساسى واحتياطي).
 
صلاة العيد ببنى سويف
صلاة العيد ببنى سويف

رسومات فى استقبال الاطفال
رسومات فى استقبال الاطفال

صلاة العيد بمركز شباب تزمنت الشرقية ببنى سويف
صلاة العيد بمركز شباب تزمنت الشرقية ببنى سويف
تواجد الاطفال فى تجهيز الساحات
تواجد الاطفال فى تجهيز الساحات

بالونات لاستقبال المصلين
بالونات لاستقبال المصلين

تجهيزات ساحات العيد
تجهيزات ساحات العيد

 


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