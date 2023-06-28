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زيلينسكي: الوضع في شمال البلاد تحت السيطرة الكاملة

الأربعاء، 28 يونيو 2023 11:08 م
زيلينسكي: الوضع في شمال البلاد تحت السيطرة الكاملة زيلينسكى
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، إن الوضع في شمال البلاد تحت السيطرة الكاملة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الدولة الروسية لا علاقة لها بمشاريع أو نشاط مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة في إفريقيا.

وحسب موقع روسيا اليوم، ردا على سؤال صحفي عما إذا كان روسيا الاتحادية مستعدة لتزويد مجموعة "فاجنر" بالدعم المالي أو غيره في ظل العقوبات الأمريكية، قال بيسكوف: "لقد كان للشركة نشاط مستقل هناك (إفريقيا)، والدولة ليس لها علاقة بهذا العمل".

 

وأضاف بيسكوف أن "الرئيس الرئيس فلاديمير بوتين تحدث بالأمس عن مبالغ كبيرة جدا تم تخصيصها من خلال وزارة الدفاع، وذكر هذه الأرقام، لكن الشركة كانت تمارس أعمالها الخاصة، والتي لا علاقة لها بالدولة".

 

 


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