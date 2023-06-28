رصد 37 مخالفة ذبح وتحرر محاضر للمخالفين بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

شنت محافظة أسوان، حملات مكثفة فى الشوارع المختلفة عن طريق اللجنة المشتركة للقيام بالمرور الميدانى على عدد من المناطق والأحياء السكنية والشوارع الرئيسية والداخلية لرصد أى مخالفات أو تجاوزات، وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، لمواجهة ظاهرة ذبح الأضاحى خارج المجازر الحكومية بمختلف المراكز والمدن.

شملت الجولة، مناطق: حى وامتداد العقاد ، والرضوان والتجاريين والجعفرية ، ومدينة ناصر، والتأمين الأهلية، والسيل، وميدان الزلابية، والزيداب، والشارع الجديد، وعباس فريد، وكسر الحجر، والغازات، وحى الجميلى.

وأسفرت جهود اللجنة المشتركة عقب قيامها بالمرور على 15 منطقة، وأسفرت عن تحرير 37 محضر مخالفة للذبح فى الشوارع خارج المجازر، وإلقاء مخلفات ونواتج الذبح فى مطابق الصرف الصحى ، كما تم توعية 4 حالات أخرى قبل قيامهم بالذبح دون تحرير محاضر بالتوجه إلى المجزر العمومى بالشلال للقيام بأعمال ذبح الأضاحى الخاصة بهم.

ضمت اللجنة المشتركة كل من العميد أحمد عز مدير عام الإدارة العامة للأمن بالمحافظة، والمهندسة أسماء محمود مدير عام الإدارة العامة للبيئة ، والدكتورة سهام زاهر مدير إدارة المجازر بمديرية الطب البيطرى ، وكذا محمود عبد السلام ويوسف حسين مراقبى الأغذية بمديرية الصحة ، وسيد فواز حسن بجهاز حماية المستهلك ، بالإضافة إلى محمد ممدوح نائب رئيس مركز ومدينة أسوان ، وعلاء آدم رئيس حى جنوب ، وأحمد عبد الراضى نائب رئيس حى غرب.

من جانبه، شدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على أهمية إلتزام المواطنين بالتوجه إلى المجازر الحكومية المخصصة لذبح الأضاحى بالمجان بإجمالى 8 مجازر ، والتى تستقبل أى أضاحى على مدار اليوم طوال أيام العيد وذلك تحت إشراف بيطرى بعيداً عن الذبح بالشوارع وأمام المنازل والأماكن العامة، وذلك بهدف الحد من هذه الظاهرة لما لها من تأثير سلبى فى حدوث أضرار بيئية وصحية، وكذا للحفاظ على النظافة العامة وشبكات الصرف الصحى.