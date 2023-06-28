ذبح 10 رؤوس ماشية أول أيام عيد الأضحى وتوزيعها على مستحقيها بالإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح _ صبري غانم

وجَّه اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، بتوزيع لحوم الأضاحي المقدمة من جمعية الأورمان، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، على الأسر الأكثر احتياجًا بكافة أرجاء المحافظة، وذلك عن طريق إدارات التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية.

وقال بيان لمحافظة الإسماعيلية إن ذلك جاء في إطار الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي؛ للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم خاصه في المناسبات والأعياد.

وانطلاقًا من الدور الذي تقوم به الجمعيات الأهلية فى خدمة المجتمع، من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية واستهداف القرى الأكثر احتياجًا، بالتعاون والإشراف التام من رؤساء المراكز والمدن ومديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، وبالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها، مؤكدًا مراعاة دور الرعاية وقصور ضيافة كبار السن، والعمالة غير المنتظمة بالوحدات المحلية أثناء عمليات التوزيع.

وتم ذبح 10 رؤوس ماشية وتجهيز اللحوم داخل المجزر الآلي بأبوخليفة؛ لتوزيعها بالمجان على الأسر المستحقة بمختلف قرى ومراكز المحافظة، وذلك بمتابعة وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، وأحمد الجارحي مدير مجزر أبو خليف، وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، وتم الذبح تحت إشراف الأطباء البيطريين بمديرية الطب البيطري بالإسماعيلية.