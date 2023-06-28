توزيع حلوى وبلالين على الأطفال فى المنوفية عقب الانتهاء من صلاة العيد

المنوفية - محمد فتحى

وزع مجموعة من الشباب والفتيات بقرية دمليج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية البلالين والألعاب والحلوى على الأطفال، فرحة بعيد الأضحى وسط حالة من الفرحة والسعادة خيمت على جميع أهالى القرية والقرى المجاورة.

وفى سياق متصل شهدت ساحة صلاة عيد الأضحى المبارك بقرية دمليج عقب الانتهاء من الصلاة تبادل التهانى والتصالح عملا بقول رسول الله سيدنا محمد فى حديثه الشريف "أفشوا السلام بينكم"، وحديث آخر "من سره أن يبسط له فى رزقه أو ينسأ له آثر فيصل رحمه".

وأكد الدكتور زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة أنه وفقاً لتوجيهات وزارة الأوقاف فقد تم الانتهاء من تجهيز 442 ساحة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بها أماكن مخصصة للسيدات والأطفال ، فضلا عن المساجد الكبرى لأداء شعائر صلاة العيد. مشيرا إلى أن تلك الساحات تنوعت ما بين 26 ساحة بمركز السادات ، و 14 ساحة بمدينة سرس الليان ، 32 ساحة بمركز منوف ، 40 ساحة بمركز تلا ، 53 ساحة أخرى بمركز شبين الكوم ،21 ساحة بمركز بركة السبع ، فيما تم تجهيز 32 ساحة بمركز الشهداء ، 47 ساحة بمركز قويسنا ، 73 ساحة بالباجور 95 بمركز أشمون. وأكد وكيل وزارة الأوقاف على أن الهدف من فتح الساحات يأتى فى إطار حرص الدولة على إدخال البهجة والسرور والفرح على جموع المواطنين فى عيد الأضحى و لإتاحة متسع لجموع المواطنين لأداء شعائرهم براحة وطمأنينة ، لافتاً إلى أنه تم التنبيه على الإدارات بالإلتزام بكل دقة بكافة قرارات وتعليمات الوزارة بشأن نظام العمل بالمساجد وإقامة الشعائر بها ، مع قيام المديرية بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة الإعداد لصلاة العيد واتخاذ اللازم فى هذا الشأن.



جانب من الاحتفالات (1)



جانب من الاحتفالات (2)



جانب من الاحتفالات (3)



جانب من الاحتفالات (4)



جانب من الاحتفالات (5)