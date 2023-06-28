تعرف على مواعيد فتح وإغلاق محلات الذهب خلال أيام عيد الأضحى

كتب إسلام سعيد

كشفت مصادر فى شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أنه لم يتم فرض مواعيد فتح أو إغلاق على محلات بيع الذهب بالتجزئة خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وأن الأمر متروك لكل محل وفق رؤيته للأسواق، كما أن بعض المحال قد تفتح أبوابها أمام المستهلكين خلال أيام العيد لتلبية الطلب على شراء "شبكة" العيد.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن أوقات العمل المتعارف عليها في سوق الذهب تبدأ من الساعة 1 ظهرا وحتى العاشرة مساءاً جميع أيام الأسبوع فيما عدا يوم الأحد تكون بعض المحال التجارية للذهب في إجازة بسبب إجازة سوق الذهب.

وأشار إلى أن قرارات فتح أو إغلاق محال بيع الذهب بالتجزئة للمستهلكين تكون فردية لكل محل بحسب عدد العملاء لديه أو بحسب حجم طلبات الذهب، الأمر الذي يجعل فترة عيد الأضحى تقريبا فترة عمل لن تشهد إغلاق طوال أيام الإجازة الرسمية المقررة من مجلس الوزراء التي تبدأ من يوم الثلاثاء وقفة غرفة وحتي يوم الإثنين ما بعد انتهاء العيد.