اليوم السابع: الرئيس السيسى يهنئ الشعب المصرى والأمة الإسلامية بعيد الأضحى

تابع اليوم السابع في عدده المطبوع الصادر، غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، خاصة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وتهنئة الرئيس السيسي للشعب المصرى والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى، إضافة إلى ملف خاص عن الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو بعنوان "30 يونيو استعادة وطن"، والإفراج عن 2374 نزيلا من مراكز الإصلاح والتأهيل





الرئيس السيسى يهنئ الشعب المصرى والأمة الإسلامية بعيد الأضحى.. الرئيس يؤدى صلاة العيد مع قيادات وجنود القوات المسلحة بمسجد القوات الجوية احتفالا بمرور 10 سنوات على ذكرى 30 يونيو.. ويتبادل التهانى مع القادة والزعماء العرب



الإفراج عن 2374 نزيلا من مراكز الإصلاح والتأهيل.. المفرج عنهم يحتفلون مع ذويهم.. والشرطة توزع الورود على المواطنين بالشوارع

تحويل 701 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات خلال 48 شهرا.. "المالية": 202 مليار جنيه لدعم المعاشات بالموازنة الجديدة



"30 يونيو استعادة وطن"

التعليم: تصحيح امتحانات الثانوية العامة يسير بشكل طبيعى وبدقة عالية وشفافية.. 2 من المصححين لكل سؤال مقالى.. ولا توجد عينة عشوائية فى التصحيح الإلكترونى



العيد فرحة.. بالونات وألعاب ترسم لوحة مبهجة بساحات الصلاة فى المحافظات.. ساحات القاهرة والجيزة تمتلئ بالمواطنين لأداء صلاة العيد

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أعمال فنية للتاريخ.. "بشرة خير" و"تسلم الأيادى" تتغنيان بالثورة.. مسلسلات تنقل كواليس ما دار فى الاتحادية.. دراما تليفزيونية وسينمائية تكشف أغراض حكم الإخوان ومشاهد تؤرخ لفرحة الشعب



