اليوم السابع
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الأربعاء، 28 يونيو 2023 11:57 م
أكرم القصاص
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المجلس التنفيذي الصومالى بتطوير الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

الأربعاء، 28 يونيو 2023 11:00 م
المجلس التنفيذي الصومالى بتطوير الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الصومال - أرشيفية
أ ش أ

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تعهد المجلس التنفيذى للحكومة الصومالية باستكمال خارطة الطريق الانتقالية وتطوير الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، معربا عن تقديره لمستوى التعاون القائم بين الصومال والاتحاد الاوروبى.


كما تعهد المجلس باستمرار هذا التعاون فى كافة المجالات بما فى ذلك التعاون لمكافحة القرصنة والإرهاب.


جاء ذلك فى بيان صحفي صدر عن المجلس اليوم الأربعاء، وقبيل أيام من انسحاب الدفعة قبل الأخيرة من قوات حفظ السلام الإفريقية من الصومال نهاية الشهر الجارى – 2000 شخص – و انسحابها بالكامل – 3000 فرد – فى شهر سبتمبر القادم. 


وأكد المجلس تطلعه إلى تطوير التعاون مع الاتحاد الأوروبى إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية من أجل بناء صومال جديد ينعم بالأمن والاستقرار واستكمال مرحلة الانتقال السياسى فيه طبقا لخارطة الطريق التى وضعتها الأمم المتحدة بما فى ذلك انتقال المسئولية الأمنية من حفظة السلام الدوليين إلى قوات الجيش والأمن التابعة للحكومة الصومالية الوطنية. 


وتعهد المجلس التنفيذى للحكومة الصومالية بمواصلة الحرب على الفساد والإرهاب ودعم الشفافية وسيادة القانون والحوكمة الرشيدة وتجذير حقوق المواطنة المتكافئة للجميع دونما تمييز لكل أبناء الصومال.


الصومال

المجلس التنفيذى للحكومة الصومالية

الاتحاد الأوروبي

الصومال والاتحاد الأوروبى



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