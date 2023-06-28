اليوم السابع
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الله أكبر الله أكبر.. الآلاف من أبناء محافظة قنا يؤدون صلاة العيد داخل المساجد والساحات

الأربعاء، 28 يونيو 2023 06:46 ص
الله أكبر الله أكبر.. الآلاف من أبناء محافظة قنا يؤدون صلاة العيد داخل المساجد والساحات جانب من الصلاة
قنا صابر سعيد

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أدى الآلاف من أبناء محافظة قنا صلاة عيد الأضحى داخل المساجد والساحات المخصصة لأداء صلاة العيد بمراكز ومدن المحافظة، وسط حالة من الفرحة وتبادل التهاني بين المواطنين.
 
وشهد عدد من المساجد تجهيزات واحتفالات مختلفة بتعليق الزينة والبالونات أمام ساحات المساجد وتوزيع الهدايا على الأطفال، كما تخصص أماكن للسيدات لأداء صلاة العيد فيها.
 
وكانت قد أعلنت المحافظة جاهزيتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال تخصيص 2263 مسجد لإقامة صلاة العيد بها، بالإضافة إلي أنه تم إرسال عدد الساحات المقرر إقامة الصلاة بها لاعتمادها من وزارة الأوقاف، ويبلغ عددها حوالي 100 ساحة بجميع مراكز المحافظة.
 
وأشار محافظ قنا، إلي أنه سيتم فتح جميع المجازر الحكومية على مستوى المحافظة أمام المواطنين لذبح أضاحيهم بالمجان خلال أيام العيد، مع تنظيم دخول الأضاحي و الالتزام بالضوابط والإجراءات حفاظا على البيئة، والاهتمام بنظافة أماكن الذبح ونقل مخلفات الذبيح إلي الاماكن المخصصة لها، مع رفع مستوى نظافة الميادين العامة والحدائق والمتنزهات في جميع المدن للحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.
 
وقال محافظ قنا، إنه تم إلغاء الإجازات للأطباء واطقم التمريض والعاملين بالمرافق الخدمية الحيوية لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين على مدار إجازة العيد وكذلك التأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية والامصال بجميع المستشفيات والوحدات الصحية ، ومضاعفة أعداد الأطباء والممرضين بأقسام الطوارئ وتكثيف تواجدهم على مدار الساعة بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بمدن وقرى المحافظة ، لاستقبال أية حالات مرضية والتعامل معها بشكل فوري.
 
 
وأشار اللواء أشرف الداودي، إلي أنه سيتم الدفع بعدد 126 سيارة إسعاف لتغطية كافة ربوع المحافظة والتعامل الفوري مع أي طوارئ ، خاصة بالقرب من المساجد الكبرى وساحات الصلاة وتجمعات الاحتفالات ، كما تم تزويد نقاط الاسعاف المنتشرة علي الطرق السريعة والداخلية بالأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لحالات الحوادث والطوارئ.
 
جانب من الصلاة (1)
جانب من الصلاة (1)

جانب من الصلاة (2)
جانب من الصلاة (2)

جانب من الصلاة (3)
جانب من الصلاة (3)

جانب من الصلاة (4)
جانب من الصلاة (4)

 


صلاة العيد الاضحى

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