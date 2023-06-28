اليوم السابع
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الأربعاء، 28 يونيو 2023 12:19 ص
أكرم القصاص
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الصين وفيتنام تبحثان سبل تعزيز التعاون الدفاعي

الأربعاء، 28 يونيو 2023 12:00 ص
الصين وفيتنام تبحثان سبل تعزيز التعاون الدفاعي الصين - أرشيفية
أ ش أ

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بحث عضو مجلس الدولة ووزير الدفاع الصيني لي شانغ فو، الثلاثاء،مع نظيره الفيتنامي فان فان جيانغ، سبل دعم و تعزيز التعاون الدفاعي والتنسيق بين جيشي البلدين.


وأعرب وزير الدفاع الصيني ،خلال اللقاء ، ببكين وفقا لوكالة الأنباء الصينية ، عن استعداد الجانب الصيني للعمل مع فيتنام لتعزيز الاتصالات رفيعة المستوى بين الجيشين وتحسين بناء الآلية وتعميق التعاون العملي.


من جهته، قال وزير الدفاع الفيتنامى فان فان جيانغ، إن بلاده ستواصل تطوير التعاون الاستراتيجي الشامل مع الصين، وتعزيز العلاقات بين الجيشين الفيتنامي والصيني إلى مستوى جديد.


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