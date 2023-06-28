الشرطة توزع ورود على المواطنين بالشوارع في العيد.. صور

كتب محمود عبد الراضي

شارك رجال الشرطة بكافة مديريات الأمن المواطنين الإحتفال بعيد الأضحى المبارك بالعديد من الشوارع والميادين بمختلف محافظات الجمهورية عن طريق توزيع الزهور والهدايا على المارة ومستقلى السيارات.

ولقت تلك المبادرة إستحسان المواطنين لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الإحتفال بحلول عيد الأضحى المبارك، ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على تلك المبادرة التى تساهم فى تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات

جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية ومشاركة المواطنين الاحتفال بمختلف المناسبات بما يسهم فى تعميق أواصر الثقة وتعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.