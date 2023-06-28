السعودية: تقديم 24 مليونا و498 ألفا و504 خدمات توعوية لضيوف الرحمن

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أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، نجاح المرحلة الأولى من أعمال التوعية الإسلامية التي تنفذها أمانة التوعية الإسلامية بالوزارة خلال موسم حج العام الحالي.



وأوضح الأمين العام للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة بالوزارة محسن بن سيف الحارثي، أنه جرى تقديم 24 مليونا و498 ألفا و504 خدمات توعوية لضيوف الرحمن، منذ بدء الموسم وحتى اليوم، في مواقع مختلفة بمنطقة المشاعر المقدسة والمنطقة المركزية والمنافذ؛ وبلغ عدد ساعات العمل التي قدمها الدعاة المشاركين في أعمال الحج 128.900 ساعة.



وبين الحارثي أن الجهود الدعوية - التي قدمتها أمانة التوعية الإسلامية بالوزارة - شملت تكليف نخبة من الدعاة للرد على أسئلة الحجاج واستفساراتهم بالمتعلقة بمناسك الحج والعمرة من خلال "كبائن" التوعية في المواقع المذكورة وإلقاء الكلمات الوعظية والدروس والمحاضرات اليومية في المصليات والمساجد ومنها مسجد الخيف، مستفيدة في ذلك من التقنية الحديثة لتوعية ضيوف الرحمن من خلال المكتبة الإلكترونية التي تضم آلاف الكتب الدينية، وتشغيل الهاتف المجاني للرد الآلي والرد على السائل (8002451000) على مدار الساعة والاستفادة منها في نشر المعلومات الصحيحة عن مناسك الحج والعمرة وفق الكتاب والسنة بعشر لغات عالمية، إلى جانب تركيب عدد من الشاشات الإلكترونية الضخمة في مساجد المشاعر المقدسة، وتشغيل الشاشات الموجودة في المصليات بمنطقة الحرم المكي لبث الرسائل التوعوية بلغات متعددة عالمية.