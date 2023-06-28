اليوم السابع
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الروبوتات الذكية فى خدمة ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام

الأربعاء، 28 يونيو 2023 06:22 م
الروبوتات الذكية فى خدمة ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام أرشيفية
مكة المكرمة - محمود عبد الراضي

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أجرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بإدارة الروبوتات الذكية بالإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، جولةً ميدانيةً في المسجد الحرام، وذلك لمتابعة سير عمل الروبوتات في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وتقديم أرقى الخدمات لهم، وإثراء تجربتهم وتسهيل وصولهم للخدمات المقدمة في جنبات المسجد الحرام، حيث يأتي ذلك في إطار تنفيذ الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خطتها التشغيلية لموسم حج هذا العام ١٤٤٤هـ ، وتوظيف التقنيات الحديثة والرقمية والذكاء الاصطناعي في خدمة ضيوف الرحمن وقاصدي المسجد الحرام.
 
 وأوضح مدير إدارة الروبوتات الذكية عدنان المنعمي أن الرئاسة استحدثت عدداً من المنصات والخدمات الرقمية والروبوتات التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر منظومة عمل ذكية لا تحتاج لأي تدخل بشري، منها الروبوت التقني وروبوتات توجيهية تعمل على توجيه الزوار والمعتمرين بكيفية أداء المناسك، وكذلك تقدم خدمة الإفتاء والإجابة على السائلين والتواصل مع المفتين بالمسجد الحرام عن بعد.
 
 وأضاف بأن التقنيات الحديثة والمنصات الإلكترونية والتطبيقات الرقمية ووسائل الذكاء الاصطناعي تساعد في تنفيذ الخطة التشغيلية وتلبية رغبات قاصدي المسجد الحرام عند أداء مناسكهم عبر الوصول للخدمات بكل يسر وسهولة.
 من جانبه بيّن مدير عام الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي فيصل المنعمي أن منظومة الروبوتات الذكية تهدف إلى إثراء التجربة الرقمية الدينية في الحرمين الشريفين وتجويدها، بما يسهم في تكامل منظومة الخدمات الرقمية لهما، وتيسير تقديم الإرشاد والوعظ الديني، وإتاحة إمكانية التواصل المباشر مع أهل العلم والاختصاص الشرعي بكل يسر وسهولة.

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