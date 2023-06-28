الداخلية تضبط شحنة مخدرات بقيمة 70 مليون جنيه بطريق السويس

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط طن من مخدر الحشيش و 50 كيلو جرام من مخدر الأفيون بحوزة شخصين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال تكثيف التواجد الأمنى بكافة دوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية .

تلاحظ لقوة أمنية معينة لتأمين محور 30 يونيو بطريق السويس قيام قائد سيارة "ربع نقل" بالارتداد والسير عكس الاتجاه حال مشاهدتها ما أدى إلى انقلابها، وقد تمكنت القوة الأمنية من ضبطه، وتبين أنه (مقيم بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس "مصاب وتم نقله للمستشفى، وبرفقته آخر له معلومات جنائية - مصاب بكدمات متفرقة، وعثر بداخل السيارة على كمية من مخدر الحشيش وزنت طن - كمية من مخدر الأفيون وزنت 50 كيلو جرام.

تقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 70 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.