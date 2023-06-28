اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 28 يونيو 2023 03:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الداخلية تضبط شحنة مخدرات بقيمة 70 مليون جنيه بطريق السويس

الأربعاء، 28 يونيو 2023 02:59 م
الداخلية تضبط شحنة مخدرات بقيمة 70 مليون جنيه بطريق السويس حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط طن من مخدر الحشيش و 50 كيلو جرام من مخدر الأفيون بحوزة شخصين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال تكثيف التواجد الأمنى بكافة دوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية .
 
تلاحظ لقوة أمنية معينة لتأمين محور 30 يونيو بطريق السويس قيام قائد سيارة "ربع نقل" بالارتداد والسير عكس الاتجاه حال مشاهدتها ما أدى إلى انقلابها، وقد تمكنت القوة الأمنية من ضبطه، وتبين أنه (مقيم بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس "مصاب وتم نقله للمستشفى، وبرفقته آخر له معلومات جنائية - مصاب بكدمات متفرقة، وعثر بداخل السيارة على كمية من مخدر الحشيش وزنت طن - كمية من مخدر الأفيون وزنت 50 كيلو جرام.  
 
تقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 70 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 

الاجهزة الأمنية

ضربة أمنية

وزارة الداخلية

مخدر الحشيش



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة