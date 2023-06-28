الإفراط فى تناول اللحوم خلال العيد يسبب رائحة النفس الكريهة

كتبت ميرفت رشاد

على الرغم من أن البروتين الموجود فى اللحوم يحافظ على العضلات قوية، إلا أنه سرعان ما يسبب اضطراب للمعدة بعد تناوله، لذلك فإن الحصول على المزيد من البروتين ليس دائماً أفضل، خاصة إذا تم الإفراط فى تناوله فى إجازة عيد الأضحى، وإليك أضرار تناول اللحوم بكثرة ، وفقا لما نشره موقع healthshots.

أضرار الإفراط فى تناول اللحوم



رائحة النفس الكريهة

إذا تناول الإنسان المزيد من البروتين فإن الجسم يدخل مرحلة تسمى "الكيتوزيه"، حيث يبدأ فى حرق الدهون للحصول على الوقود بدلا من الكربوهيدرات العادية، وقالت أخصائية التغذية جيسيكا روبس إن الجسم عندما يحرق الدهون، ينتج أيضاً مواد كيميائية تسمى الكيتونات التي يمكن أن تترك الفم برائحة كريهه تشبه رائحة مزيل طلاء الأظافر.

فقدان المزاج

العقل يحتاج المزيد من الكربوهيدرات لتحفيز إنتاج هرمون السيروتونين وتنظيم المزاج، لذلك فإن تجريد النظام الغذائي منها وتناول المزيد من البروتين يحدث تعكر المزاج وينخفض الشعور بالسعادة.

وأكدت إحدى الدراسات الأسترالية أن البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن الذين اتبعوا نظاما غذائيا منخفض الكربوهيدرات بشكل صارم لمدة عام انخفض لديهم الشعور بالسعادة والمزاج الجيد، مقارنة مع أولئك الذين اتبعوا تناول الكربوهيدرات والقليل من البروتينات، لافتين إلي انهم فقدوا تقريبا نفس الكمية من وزنهم.

حدوث إمساك شديد

أشار الباحثون إلى أن صدور الدجاج واللحوم الحمراء والأسماك والجبن تساعد على نمو العضلات، لكنها لا تقدم الألياف التى يحتاجها الجهاز الهضمى لمساعدته على هضم الطعام، ما يؤدى إلى حدوث الانتفاخ والإمساك الشديد.

وأوضح الباحثون أن الجسم يحتاج إلى المزيد من الألياف والكربوهيدرات لمساعدته على الهضم، لافتين إلى أن الحبوب التى تحتوى على الكثير من الكربوهيدرات المعقدة تشمل الحبوب الكاملة، والفاصوليا، والخضراوات والفاكهة.