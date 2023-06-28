إنشاء خط طرد محطة رفع صرف صحى بطنطا خلال إجازة عيد الأضحى

الغربية عادل ضرة

أعلن الدكتور مهندس حمدى محمد شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية والعضو المنتدب، أنه جارى إنشاء خط طرد محطة رفع صرف صحى كفر عصام بنمطقة المعرض بمدينة طنطا بقطر 800 مم زهر مرن بطول 4000م.ط، نتيجة لزيادة قدرات وتصرفات محطة رفع كفر عصام و الخط ضمن مشروعات I.w.s.p

وأكد "شطا" أنه تم التنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظة والإدارة العامة للمرور بالغربية لتنفيذ هذا الخط خلال أجازة عيد الأضحى المبارك وذلك لتحسين الخدمة المقدمة للمواطن، مؤكدا حرص الشركة على تنفيذ خطة إحلال وتجديد العديد من المشاريع لتناسب مع حجم الاستخدام المطلوب.