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إقبال كبير على ممشى أهل مصر بالقاهرة فى أول أيام عيد الأضحى.. صور

الأربعاء، 28 يونيو 2023 01:03 م
إقبال كبير على ممشى أهل مصر بالقاهرة فى أول أيام عيد الأضحى.. صور إقبال كبير على ممشى أهل مصر بالقاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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شهد ممشى أهل مصر بكورنيش النيل بالقاهرة اقبال كبير من المواطنين، للاستمتاع بالجلوس على نهر النيل، بالتزامن مع احتفالات أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث يضم الممشى خدمات عديدة بداية من كوبرى امبابة المعدنى حتى كوبرى 15 مايو.
 
وفى السياق رفعت محافظة القاهرة حالة الطوارئ بقطاعاتها الخدمية لاستقبال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال تفعيل غرف عمليات بالديوان العام والأحياء، وكذلك هيئة النظافة وهيئة النقل العام، ومديريات الصحة والطب البيطرى والتموين للرقابة على الأسواق والمجازر واللحوم، بالإضافة إلى التنسيق مع شركات المياه والصرف الصحى والكهرباء والغاز، مع وضع خطة توزيع لاتوبيسات النقل العام لتغطية جميع المناطق الترفيهية التي يقصدها المواطنين في العيد.
 
 
وأعلنت محافظة القاهرة فتح كافة المجازر الحكومية بالقاهرة "الآلي ـ جيركوـ السلام ـ الممتاز ـ طره ـ حلوان " لاستقبال أضاحى المواطنين وتيسير تقديم خدمة الذبح مجاناً للأهالى الراغبين فى ذبح الأضحية طوال أيام العيد، وتعمل على مدار 24 ساعة خلال فترة العيد، وتشمل الخدمة المجانية الكشف على الحيوان قبل الذبح والكشف على اللحوم والاستضافة لحين انتهاء الذبح والتجهيز ومكان انتظار السيارة.
 
اقبال كبير على ممشى اهل مصر بالقاهرة (1)
اقبال كبير على ممشى اهل مصر بالقاهرة 

اقبال كبير على ممشى اهل مصر بالقاهرة (2)
اقبال كبير على ممشى اهل مصر بالقاهرة

اقبال كبير على ممشى اهل مصر بالقاهرة (3)
اقبال كبير على ممشى اهل مصر بالقاهرة

اقبال كبير على ممشى اهل مصر بالقاهرة (4)
اقبال كبير على ممشى اهل مصر بالقاهرة
 

اقبال كبير على ممشى اهل مصر بالقاهرة (5)
اقبال كبير على ممشى اهل مصر بالقاهرة
 

 

اقبال كبير على ممشى اهل مصر بالقاهرة (6)
اقبال كبير على ممشى اهل مصر بالقاهرة
 

 

اقبال كبير على ممشى اهل مصر بالقاهرة (7)
اقبال كبير على ممشى اهل مصر بالقاهرة
 

 

اقبال كبير على ممشى اهل مصر بالقاهرة (8)
اقبال كبير على ممشى اهل مصر بالقاهرة
 

 


القاهرة

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عيد الاضحى

اليوم السابع بلس



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