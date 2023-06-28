إقبال كبير على دور العرض السينمائى بالإسكندرية فى أول أيام العيد.. صور

الإسكندرية - أحمد الزغبي

شهدت دور العرض السينمائى بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، إقبالا كبيرا خلال أول حفلات العرض فى سينمات وسط المدينة، فى أول ايام عيد الأضحى المبارك، وتوافد على شباك التذاكر عدد من المواطنين لحضور أفلام عيد الأضحى، خاصة الشباب من أعمار مختلفة.

وكانت شهدت شواطئ الإسكندرية اليوم، إقبالا كبيرا فى أول أيام عيد الأضحى المبارك ، وتخطت نسبة الإشغال فى بعض الشواطئ 70% لأول مرة منذ بداية فصل الصيف خاصة على الشواطئ الشرقية، حيث تعد شواطئ الإسكندرية من أكثر الشواطئ إقبالا فى الأعياد والإجازات، خاصة فى عيد الأضحى المبارك، نظرا لتزامنه مع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، وتستقبل شواطئ الإسكندرية الآلآف فى كل عام فى عيد الأضحى لقضاء إجازة سعيدة بالمدينة الساحلية.

ويوجد بالإسكندرية نحو 64 شاطئا جاهزة لاستقبال المصطافين خلال إجازة العيد، تبدأ من الشواطئ المجانية، وتندرج إلى العامة ثم المميزة وأخيرا السياحية.