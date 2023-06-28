اليوم السابع
Ads
الخميس، 29 يونيو 2023 12:35 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إحالة المتغيبين عن نوباتجيات العيد بمستشفيات قنا للتحقيق العاجل

الأربعاء، 28 يونيو 2023 11:07 م
إحالة المتغيبين عن نوباتجيات العيد بمستشفيات قنا للتحقيق العاجل جولة مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجرى الدكتور راجي تاوضروس، مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، جولة تفقدية في أول أيام عيد الأضحي المبارك لمستشفي حميات قنا ومستشفى صدر قنا، وذلك  للاطمئنان علي سير العمل وتوافر الخدمة الطبية اللازمة للمرضي.
 
وقدم تاوضورس، التهنئة للفريق الطبي المتواجد بمناسبة العيد، واستكمل زيارته بتفقد الأقسام المختلفة للاطمئنان علي المرضي وسلامتهم مهنئا المرضي بالعيد داعيا لهم بالسلامة والعافية.
 
وأحال مدير مديرية الشئون الصحية، عدد من المتغيبين بالفريق الطبي بالنوبتجية، وتوقيع  أقصي جزاء للمقصرين، كما أكد استمرار المرور والمتابعة علي منافذ الخدمة الطبية بشكل مفاجئ بمعدل ثلاث مرات علي كل مستشفي خلال فترة إجازة العيد، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف غريب، محافظ قنا، بضرورة المتابعة المستمرة لمنافذ الخدمة الطبية في فترة الأعياد.

صحة قنا

مستشفى الحميات

احالة فرق طبية للتحقيق

محافظة قنا

اخبار قنا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة