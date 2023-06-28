إحالة المتغيبين عن نوباتجيات العيد بمستشفيات قنا للتحقيق العاجل

قنا صابر سعيد

أجرى الدكتور راجي تاوضروس، مدير عام مديرية الشؤون الصحية ب قنا ، جولة تفقدية في أول أيام عيد الأضحي المبارك لمستشفي حميات قنا ومستشفى صدر قنا، وذلك للاطمئنان علي سير العمل وتوافر الخدمة الطبية اللازمة للمرضي.

وقدم تاوضورس، التهنئة للفريق الطبي المتواجد بمناسبة العيد، واستكمل زيارته بتفقد الأقسام المختلفة للاطمئنان علي المرضي وسلامتهم مهنئا المرضي بالعيد داعيا لهم بالسلامة والعافية.

وأحال مدير مديرية الشئون الصحية، عدد من المتغيبين بالفريق الطبي بالنوبتجية، وتوقيع أقصي جزاء للمقصرين، كما أكد استمرار المرور والمتابعة علي منافذ الخدمة الطبية بشكل مفاجئ بمعدل ثلاث مرات علي كل مستشفي خلال فترة إجازة العيد، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف غريب، محافظ قنا، بضرورة المتابعة المستمرة لمنافذ الخدمة الطبية في فترة الأعياد.