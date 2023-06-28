أطفال يشاركون فى تجهيز ساحات صلاة عيد الأضحى بالمنيا.. صور

استعدادات مكثفة لاستقبال صلاة عيد الأضحى المبارك بالمنيا واستقبال المصلين، حيث يتم تجهيز ساحات الصلاة، ويشارك أطفال فى تنظيف ساحات أداء الصلاة، لاستقبال المصلين، حيث تجمع متطوعون وبينهم أطفال لتجهيز الأماكن وخاصة مراكز الشباب التى يتم تجهيزها لصلاة العيد.

وشارك اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، أطفال مؤسسات وجمعيات دور الرعاية للبنين والبنات بالمنيا، الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، بحضور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، ومسؤولي مؤسسات (البنين، والبنات، وجنود المسيح، ونهضة الكنيسة).



قدم المحافظ التهنئة للحضور معرباً عن سعادته لمشاركته الأطفال فرحتهم بالعيد مؤكداً أهمية إسعاد أبنائنا وأحفادنا وإدخال الفرحة والبهجة على قلوبهم وخاصة فى أيام العيد المباركة التى نعيشها والتى تتجلى فيها آيات الوحدة والسلام بين جموع أبناء مصرنا الحبيبة موجهاً مسئولى دور ومؤسسات الرعاية ببذل المزيد من العمل المخلص من أجل تحقيق مصالح أبناء ومواطني المحافظة. وفى أجواء من المودة والرحمة والسعادة التى ارتسمت على وجوه الجميع، قام المحافظ بتوزيع الهدايا العينية والمادية ومبالغ مالية على الأطفال.