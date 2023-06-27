8 نصائح من هيئة الأرصاد للمواطنين للاستمتاع بحالة الطقس خلال إجازة عيد الأضحى

كتب محمود راغب

وجهت هيئة الأرصاد الجوية عدد من النصائح الهامة والارشادات للمواطنين بسبب حالة الطقس خلال إجازة عيد الأضحى المبارك 2023، لتجنب ضربات الشمس والإجهاد الحرارى والاستمتاع بالإجازة.

وجاءت هذه النصائح كما يلى:

1- ارتداء غطاء واقى للرأس أو استخدام المظلة في حالة التعرض لأشعة الشمس.

2- تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة وحتى الخامسة عصرا.

3- الإكثار من تناول المياه والسوائل على مدار اليوم.

4- القيادة بهدوء فى الصباح الباكر فى وجود الشبورة المائية.

5- توخى الحذر أثناء السباحة على الشواطئ بسبب ارتفاع الأمواج أحيانا .

6- التواجد فى أماكن جيدة التهوية بسبب ارتفاع نسب الرطوبة

7- الأجواء بصفة عامة تسمح بممارسة كافة الأنشطة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

8- متابعة النشرات الجوية التي تصدرها الهيئة يوميا خلال أيام العيد .

ويشهد اليوم الثلاثاء، وقفة عرفات، طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م حدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.

والشمس تدور في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و 27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.