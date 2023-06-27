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5 فروق بين اللحم البقرى والجاموسى.. اللون والدهون والصلابة أبرزها

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 09:00 م
5 فروق بين اللحم البقرى والجاموسى.. اللون والدهون والصلابة أبرزها لحوم - أرشيفية
كتبت آية دعبس

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قالت الدكتورة سالى محمود الفقى، إن هناك عدة فروق تميز اللحم البقرى عن الجاموسى، عند شرائها، ويمكن ملاحظتها بسهولة من قبل غير المتخصصين من المستهلكين، وهى:
 
1- الدهون فى لحم الجاموس أبيض حليبي و في لحم البقر أبيض مصفر.
 
2- اللحم الجاموسى يكون محتواه من الدهون اقل من اللحوم البقري.
 
3- اللحم الجاموسى أغمق في اللون من اللحم البقرى.
 
4- اللحم البقرى أنعم من اللحم الجاموسى.
 
5- العظام أكثر صلابة فى الجاموس عن الأبقار ويكون وزنها اثقل لذلك يقل فى الثمن قليلا عند الشراء.
 
ونصحت الراغبين فى الحفاظ على سلامة لحوم الأضاحى بعد ذبحها، وتجنب اخضرارها، حتى يضمن المستهلك تناولها بشكل صحى، موضحة أنه يمكن ذلك من خلال عدة خطوات هى: وضع اللحوم بعيد عن بعضها في مكان نظيف وجيد التهوية وبعيد عن الشمس لمدة 4-5 ساعات، لحدوث تشميع اللحمة عن طريق تكوين حمض اللاكتيك الذي يمنع التكاثر ونمو البكتيريا ويساعد على تطرية أنسجة اللحوم وإكسابها مذاق أفضل، وأن يتم وضع اللحوم في الثلاجة لمدة 5 ساعات أخرى، حتى تكتمل عملية التشميع، ويتم تعبئه اللحوم في أكياس شفافة مع تفريغ الهواء منها حتى نتجنب حروق التجميد.
 
وأشارت إلى أنه يفضل ألا تزيد وزن الكيس عن كيلو لسهولة وصول التبريد لكافة القطع داخل الكيس، وعند وضع الأكياس في الفريزر اترك فراغات بينها حتى يصل التبريد لكل اللحوم، والتأكد من قدرة الفريزر على التجميد قبل وضع اللحوم بها، وتجنب فتح وغلق الثلاجة باستمرار حتى نحافظ على درجة البرودة.

اللحم البقرى

اللحم الجاموسى

الاضاحى

لحوم الاضحية

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