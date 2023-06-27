17 مجزرا بالشرقية لذبح الأضاحى بالمجان.. اعرف العناوين

أعلنت مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن مجازر وعددها 17 مجزرا، جاهزة لاستقبال أضاحي المواطنين مجاناً.

و تكليف الأطباء البيطريين داخل المجزر للكشف على الماشية قبل الذبح ولتنظيم العمل والإشراف على أعمال الذبح ، و تجهيز جميع العنابر والمجازر التابعة للمحافظة تعمل بكامل طاقتها وجاهزة لاستقبال الأضاحي

ورفع حالة الطوارئ بالمديرية والإستعداد لإستقبال عيد الأضحى المبارك والتأكد من تزويد المجازر بالمنظفات والمطهرات والملابس الوقائية ورفع مخلفات الذبح أولاً بأول مع غسل العنابر بالمطهرات حتى يتم الذبح طبقاً للإجراءات الطبية البيطرية والشريعة الإسلامية وكذلك تكثيف الحملات المشتركة مع مباحث التموين والرقابة التموينية وحماية المستهلك والصحة لمراقبة الأسواق ومحلات الجزارة وعرض وبيع وتداول اللحوم والدواجن.

واليك عناوين المجازر " مجزر منيا القمح، مجزر بقرية شلشلمون، مجزر بقرية الصنافين، مجزر قرية الجديدة " مركز منيا القمح ، مجزر مدينة مشتول السوق، مجزر مدينة بلبيس ،مجزر بردين مركز الزقازيق

،مجزر مدينة ابو حماد، مجزر مدينة القرين

،مجزر مدينة الحسينية، مجزر مدينة كفر صقر ،مجزر قرية ابو الشقوق مركز كفر صقر

مجزر مدينة اولاد صقر، مجزر مدينة ههيا

مجزر مدينة الإبراهيمية، مجزر مدينة القنايات، مجزر قرية جميزة بني عمرو مركز ديرب نجم.