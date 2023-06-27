

وقالت ليسبيث ألبريخت، مديرة الحوادث في منظمة الصحة العالمية لحالة الطوارئ في القرن الأفريقي إن التقديرات تشير إلى أن ما يقرب من خمسة ملايين طفل دون سن الخامسة سيواجهون سوء التغذية الحاد عام 2023 في منطقة القرن الأفريقي"



وأشارت ألبريخت إلى "زيادة تفشي الكوليرا والحصبة بأعداد كبيرة جدًا العام الماضي وهذا العام وكذلك حالات الملاريا.

فيما قالت وكالة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) إن المخاوف المناخية هي مفتاح الأمن الغذائي في الأشهر المقبلة.



وتشير التوقعات العالمية إلى أن أحوال نمط الطقس لظاهرة "النينيو" موجودة بالفعل ستزداد قوة خلال بقية العام مما قد يؤدي إلى هطول أمطار أعلى من المتوسط خلال موسم الأمطار من أكتوبر إلى ديسمبر عبر الأجزاء الشرقية من المنطقة، بما في ذلك جزء كبير من كينيا والصومال منطقة إثيوبيا والصومال.



وقالت بريندا لازاروس، خبيرة الأمن الغذائي والإنذار المبكر في مكتب الفاو دون الإقليمي لشرق إفريقيا: "قد تقلل ظاهرة النينيو إلى حد ما من مخاطر الفيضانات في المناطق المعرضة للفيضانات مثل جنوب السودان".



ومع ذلك ، أشارت إلى أنه "من ناحية المخاطر، من المرجح أن تؤثر الأمطار ونوبات الجفاف الأقل من المتوسط إلى جانب العوامل الأخرى المؤدية إلى انعدام الأمن الغذائي، بشكل سلبي على الإنتاج الزراعي وتزيد من المستويات التي تنذر بالخطر بالفعل.



وأكدت منظمة الأغذية والزراعة على الحاجة إلى التحول من نظام يركز بشكل أساسي على الاستجابة لحالات الطوارئ إلى توقع الأزمات والتخفيف من حدتها من خلال الاستثمارات مثل حصاد مياه الأمطار والحفاظ على التربة والمياه أو استخدام محاصيل أكثر مقاومة للجفاف - وضمان توفر البذور محليًا.



وأشارت وكالة الأمم المتحدة إلى أن إشراك الشباب في بناء الصوامع يمكن أن يعزز أيضًا مرونة المجتمع.



ومن بين 60 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد أكثر من 15 مليون امرأة في سن الإنجاب و 5.6 مليون فتاة مراهقة وما يقرب من 1.1 مليون امرأة حامل.



ووفقًا لصندوق الأمم المتحدة للسكان، من المتوقع أن يلد ما يقرب من 360 ألفًا منهن في الأشهر الثلاثة المقبلة.

وقال مايكل إيبيلي، المستشار الإنساني الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان لشرق وجنوب إفريقيا، إن النساء اللواتي يجبرن على البحث عن الطعام لمجرد البقاء على قيد الحياة "يفعلن ذلك على حساب صحتهن".